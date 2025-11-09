Inter News
Formazioni ufficiali Inter Lazio, le scelte dei due tecnici per il match dell’undicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Inter Lazio, le scelte dei due tecnici in vista del match dell’undicesima giornata di Serie A delle 20.45 a San Siro
Formazioni ufficiali Inter Lazio, le scelte dei due tecnici in vista del match dell’undicesima giornata di Serie A delle 20.45 a San Siro.
Gara che mette di fronte i nerazzurri che assaporano la possibilità di conquistar eil primato in classifica dopo i passi falsi di Milan e Napoli, e la Lazio che invece potrebbe dare un importante slancio alla sua stagione per rientrare in corsa nella zona europea
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni.
A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard.
Allenatore: Maurizio Sarri
Gila Inter, la partita di questa sera è l’occasione per seguire da vicino il difensore biancoceleste. Il piano dei nerazzurri
Inter Lazio, il tango argentino dei doppi ex: un legame che da oltre vent’anni scrive pagine di calcio tra Roma e Milano
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...