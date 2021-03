Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord: le scelte degli allenatori

Le formazioni ufficiali di Italia Irlanda del Nord match valido per la 1ª giornata del campionato del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Italia-Irlanda del Nord, match valido per la 1ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Emerson Palmieri, Bonucci, Chiellini, Florenzi; Verratti, Locatelli, Pellegrini; Insigne, Immobile, Berardi. Allenatore: Mancini

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell, Dallas, Evans, Cathcart; Smith, Mc Nair, Mccan, Davis, Evans; Megennis, White Allenatore: Baraclough