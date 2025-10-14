Italia
Formazioni ufficiali Italia Israele: ecco le scelte del ct Gattuso
Formazioni ufficiali Italia Israele: ecco le scelte del commissario tecnico Gennaro Gattuso. I dettagli
L’Italia di Gennaro Gattuso torna in campo al Bluenergy Stadium di Udine per una sfida che vale tantissimo nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Dopo il netto successo contro l’Estonia, gli Azzurri cercano i tre punti contro Israele per blindare almeno il secondo posto del girone e garantirsi l’accesso ai playoff.
La vetta, occupata dalla Norvegia di Haaland, appare ormai lontana, ma la Nazionale vuole confermare la crescita sotto la guida di “Ringhio” e centrare la quarta vittoria consecutiva. Fischio d’inizio alle 20.45, in un clima di grande attenzione anche fuori dal campo, con lo stadio blindato e la sicurezza ai massimi livelli
Ecco le formazioni ufficiali della partita:
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Orsolini, Piccoli, Pio Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Coppola. CT: Gattuso
ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Solomon; Baribo . A disposizione: Da.Peretz, Tzur, Gandelman, Shua, Azoulay, Noy, Mizrahi, Abu Fani, Gropper, Turgeman, Stoinov, Toriel. CT: Ben Shimon
