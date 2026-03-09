Lazio News
Formazioni ufficiali Lazio Sassuolo, le scelte di Sarri e Grosso per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Lazio Sassuolo: le scelte di Sarri e Grosso per la partita del 28° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Lazio Sassuolo per la sfida valevole per il 28° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Sarri e Grosso.
Le scelte ufficiali: le formazioni
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso
