Formazioni ufficiali Lecce Cremonese: le scelte di Di Francesco e Nicola

Formazioni ufficiali Lecce Cremonese: le scelte di Eusebio Di Francesco e Davide Nicola per il match del 28° turno di Serie A 2025/26

Il Lecce ospita la Cremonese nella 28ª giornata di Serie A. I grigiorossi di Nicola, vittoriosi per 2-0 all’andata, arrivano da 13 gare senza successi e ben 9 sconfitte. I salentini, guidati da Di Francesco e reduci da 2 ko di fila, puntano su un modulo spregiudicato per aggredire il match e conquistare punti decisivi per la salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N’Dri, Pérez, Helgason, Gandelman, Jean, Sottil, Marchwiński, Cheddira.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola

A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Djuric, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Okereke, Sanab

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano