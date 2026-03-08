Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Serie A

Formazioni ufficiali Lecce Cremonese: le scelte di Di Francesco e Nicola

Published

4 ore ago

on

By

Di Francesco Lazio Lecce

Formazioni ufficiali Lecce Cremonese: le scelte di Eusebio Di Francesco e Davide Nicola per il match del 28° turno di Serie A 2025/26

Il Lecce ospita la Cremonese nella 28ª giornata di Serie A. I grigiorossi di Nicola, vittoriosi per 2-0 all’andata, arrivano da 13 gare senza successi e ben 9 sconfitte. I salentini, guidati da Di Francesco e reduci da 2 ko di fila, puntano su un modulo spregiudicato per aggredire il match e conquistare punti decisivi per la salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N’Dri, Pérez, Helgason, Gandelman, Jean, Sottil, Marchwiński, Cheddira.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola

A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Djuric, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Okereke, Sanab

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero3 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto2 giorni ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×