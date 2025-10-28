 Lecce Napoli, le formazioni ufficiali: Conte ha scelto Lucca insieme a Politano e Lang. Di Francesco lancia Camarda. Le decisioni dei due tecnici
26 minuti ago

Lecce Napoli, le formazioni ufficiali. Le scelte dei due tecnici per la prima sfida del turno infrasettimanale. Non mancano le sorprese.

Sono ufficiali le scelte di Conte e Di Francesco per la sfida delle 18:30 fra Lecce e Napoli. Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Conte.

