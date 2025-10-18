Formazioni ufficiali Lecce Sassuolo: le scelte di Di Francesco e Grosso per il match valido per la 7ª giornata di Serie A

La sosta per le nazionali è giunta al termine e la Serie A riaccende i motori per la 7ª giornata, un turno che promette spettacolo e scontri diretti cruciali per delineare le gerarchie del campionato. Ad aprire il programma di oggi, sabato 18 ottobre, alle ore 15:00, saranno Lecce e Sassuolo (in contemporanea con Pisa-Verona), che si affronteranno allo stadio Via del Mare.

Si tratta di un match di grande importanza per entrambe le formazioni, un test significativo per misurare le rispettive ambizioni contro un avversario dagli obiettivi analoghi. Le due squadre arrivano all’appuntamento con uno stato d’animo simile, reduci da un periodo di netta ripresa dopo un avvio di stagione complicato.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco si presenta alla sfida con la volontà di allungare la striscia positiva. I giallorossi, infatti, hanno raccolto quattro punti nelle ultime due giornate, frutto della vittoria interna contro il Parma e del prezioso pareggio acciuffato in extremis a Bologna. Un rendimento che ha ridato fiducia all’ambiente dopo alcuni passi falsi iniziali.

Discorso analogo per il Sassuolo di Fabio Grosso. I neroverdi erano partiti con il freno a mano tirato, incassando due sconfitte contro Napoli e Cremonese. La squadra ha però saputo reagire con carattere, inanellando tre vittorie di peso contro Lazio, Udinese e Verona, che l’hanno proiettata a quota nove punti in classifica. La trasferta di Lecce rappresenta quindi un banco di prova fondamentale per attestare il vero livello di un Sassuolo in crescita.

Queste le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Thorsverdt, Matic, Vranckx; Berardi Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Fabio Grosso.