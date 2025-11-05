 Formazioni ufficiali Marsiglia Atalanta, ecco gli schieramenti del match - Calcio News 24
Atalanta News

Formazioni ufficiali Marsiglia Atalanta, ecco gli schieramenti del match

Formazioni ufficiali Marsiglia Atalanta, le scelte dei due tecnici per il big match valido per la Champions League

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Marsiglia Atalanta . Ecco gli schieramenti per la giornata attuale della Champions League 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI MARSIGLIA ATALANTA

MARSIGLIA (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Egan-Riley, Pavard; Garcia, Højbjerg, O’Riley; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric 

Champions League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

Atalanta News

Atalanta, contro il Marsiglia è vietato sbagliare: Juric studia delle modifiche per uscire dal momento difficile e blindare la sua panchina

Atalanta News

Atalanta, si cerca la quadra: Marsiglia e Sassuolo le due avversarie decisive per il giudizio su Juric? Il ko contro l'Udinese può mettere in bilico il tecnico

