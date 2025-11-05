Formazioni ufficiali Marsiglia Atalanta, ecco gli schieramenti del match - Calcio News 24

Atalanta News
Formazioni ufficiali Marsiglia Atalanta, ecco gli schieramenti del match
Formazioni ufficiali Marsiglia Atalanta, le scelte dei due tecnici per il big match valido per la Champions League
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Marsiglia Atalanta . Ecco gli schieramenti per la giornata attuale della Champions League 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI MARSIGLIA ATALANTA
MARSIGLIA (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Egan-Riley, Pavard; Garcia, Højbjerg, O’Riley; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric
Atalanta, contro il Marsiglia è vietato sbagliare: Juric studia delle modifiche per uscire dal momento difficile e blindare la sua panchina
Atalanta, si cerca la quadra: Marsiglia e Sassuolo le due avversarie decisive per il giudizio su Juric? Il ko contro l’Udinese può mettere in bilico il tecnico
