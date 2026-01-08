Milan News
Formazioni ufficiali Milan Genoa: le scelte di Allegri e De Rossi
Formazioni ufficiali Milan Genoa: le scelte di Massimiliano Allegri e Daniele De Rossi per la sfida che chiuderà la 19^ giornata di Serie A 2025/26
Sono ufficiali le scelte per Milan–Genoa, gara che chiude la 19^ giornata di Serie A. A San Siro, il tecnico toscano Massimiliano Allegri e l’allenatore del Grifone Daniele De Rossi hanno comunicato gli undici titolari.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci; Castiello, Füllkrug. All.: Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martín; Vitinha, Colombo. A disp.: Lysionok, Sommariva; Otoa, Sabelli; Cuenca, Ellertsson, Fini, Masini, Stanciu, Venturino; Ekhator, Nuredini. All.: De Rossi.
