 Formazioni ufficiali Milan Verona, le scelte dei due tecnici per la sfida delle 12:30
Connect with us

Serie A

Formazioni ufficiali Milan Verona, le scelte dei due tecnici per la sfida delle 12:30

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

By

WhatsApp Image 2025 12 18 at 20.57.45 1200x675 1

Formazioni ufficiali Milan Verona, i due tecnici hanno reso note le proprie scelte per la sfida valida per la diciassettesima giornata

La vittoria della Juventus in casa del Pisa non permette ai rossoneri di non poter sbagliare contro il Verona. Dall’altra parte gli scaligeri proveranno a piazzare un colpo importante per dare la svolta al proprio campionato. Queste le formazioni ufficiali:

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

LEGGI ANCHE >>> SEGUI CON NOI LA DIRETTA DEL MATCH

HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

Related Topics: