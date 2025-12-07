Ultime Notizie
Formazioni ufficiali Napoli Juventus, le scelte dei due tecnici per la sfida della 14a giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Napoli Juventus, le scelte di Conte e Spalletti per la sfida della 14a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 al Maradona
Diramate le formazioni ufficiali di Napoli Juventus, match valido per la 14a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 al Maradona, dove il Napoli cercherà punti fondamentali per restare nella lotta scudetto, provando a rispondere a Inter e Roma, scese in campo nelle scorse ore.
Partita sentitissima non solo a Napoli, ma anche a Torino, sponda Juve: dalla sfida tra gli ex allenatori delle due squadre all’importanza della gara per la corsa Champions, con i bianconeri impegnati nella rincorsa al 4° posto.
FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI JUVENTUS
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.
Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Cabal; McKennie, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz. All. Spalletti.
Napoli-Juventus streaming gratis? Dove vedere la diretta live
Torino Milan, mossa a sorpresa di Allegri? Con l’infortunio di Fofana il tecnico pensa a questa mossa a centrocampo! Le ultime in vista del match
Ultimissime
video
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...