Formazioni ufficiali Napoli Roma: le scelte di Conte e Gasperini

Formazioni ufficiali Napoli Roma: le scelte di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini per il big match del 25° turno di Serie A 2025/26

Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida tra Napoli e Roma. L’allenatore azzurro Antonio Conte sceglie la solidità difensiva con l’olandese Sam Beukema e l’italiano Alessandro Buongiorno, schierando Miguel Gutierrez e l’esperto Leonardo Spinazzola sugli esterni.

Sul fronte opposto, il tecnico Gian Piero Gasperini rinuncia inizialmente al talento argentino Matias Soulé, preferendo Bryan Zaragoza e il capitano Lorenzo Pellegrini a supporto dell’olandese Donyell Malen. In mediana, il giovane Niccolò Pisilli vince il ballottaggio con El Aynaoui.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.