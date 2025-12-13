Formazioni ufficiali Parma Lazio, le scelte dei due allenatori per la quindicesima giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Parma Lazio, le scelte dei due tecnici per la quindicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18 al Tardini

Le formazioni ufficiali di Parma Lazio, match delle 18:00 e valido per la quindicesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Cuesta e Sarri:

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA LAZIO

PARMA (3-5-2): Corvi; Trabucchi, Valenti, Delprato; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All.: Cuesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.