Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Serie A

Formazioni ufficiali Parma Verona: le scelte di Cuesta e Sammarco per il match di Serie A

Published

6 minuti ago

on

By

cuesta

Formazioni ufficiali Parma Verona: le scelte di Cuesta e Sammarco per il match di Serie A, valido per la 25ª giornata 2025/26

Le formazioni ufficiali di Parma Verona, sfida valida per la 25ª giornata di Serie A.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. Allenatore: Paolo Sammarco

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero3 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto2 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×