Formazioni ufficiali Parma Verona: le scelte di Cuesta e Sammarco per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Parma Verona: le scelte di Cuesta e Sammarco per il match di Serie A, valido per la 25ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Parma Verona, sfida valida per la 25ª giornata di Serie A.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. Allenatore: Paolo Sammarco