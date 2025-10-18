 Formazioni ufficiali Roma Inter, ecco le scelte del match di stasera - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Roma Inter, ecco le scelte del match di stasera

Chivu inter

Formazioni ufficiali Roma Inter: le scelte di Gasperini e Chivu per il big match dell’Olimpico

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per l’attesissimo scontro tra Roma e Inter, gara valida per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo la sosta per le nazionali, il torneo riparte con un vero e proprio big match: i giallorossi guidati da Gian Piero Gasperini affrontano i nerazzurri di Cristian Chivu in una sfida che promette spettacolo e tensione ai massimi livelli.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento in vetta alla classifica con 15 punti, frutto di un ottimo avvio di stagione. L’Inter, invece, è distanziata di sole tre lunghezze, con 12 punti e una striscia positiva di cinque vittorie consecutive tra Serie A e coppe. Uno scontro diretto fondamentale per delineare le gerarchie d’alta classifica.

Come sempre in queste occasioni, l’attesa si è concentrata anche sulle formazioni ufficiali Roma Inter, ora confermate dalle due società. Risolti gli ultimi dubbi della vigilia, i due allenatori hanno scelto gli undici da cui ripartire dopo la sosta.

Formazioni ufficiali Roma Inter: ecco gli undici titolari

ROMA (3-4-2-1) – Gasperini conferma Svilar tra i pali, protetto dal terzetto difensivo composto da Hermoso, Mancini e Ndicka. Sugli esterni spazio a Çelik e Wesley, mentre in mezzo agiscono Koné e Cristante. Sulla trequarti Pellegrini e Soulé agiranno alle spalle di Paulo Dybala, confermato come unica punta.

Panchina ricca per i giallorossi, con nomi importanti come Dovbyk, Baldanzi, El Shaarawy e Ferguson pronti a subentrare.

INTER (3-5-2) – Chivu si affida all’esperienza di Sommer in porta. In difesa ci sono Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo corsie presidiate da Dumfries e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in cabina di regia. In avanti confermata la coppia Bonny–Lautaro, con Frattesi, Zielinski e Luis Henrique tra le alternative offensive.

Le formazioni ufficiali di Roma Inter confermano l’alto livello tecnico e tattico della partita. Gasperini e Chivu puntano sui propri uomini di fiducia per provare a prendersi un successo che avrebbe un peso specifico enorme nella corsa al vertice.

Fischio d’inizio alle 20:45, con l’Olimpico pronto a infiammarsi per una delle gare più attese del weekend. La Serie A riparte col botto, e le formazioni ufficiali Roma Inter alzano ulteriormente l’asticella delle aspettative.

