Serie A
Formazioni ufficiali Sassuolo Bologna: le scelte di Grosso e Italiano per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Sassuolo Bologna: le scelte di Grosso e Italiano per il match di Serie A, valido per la 29ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Sassuolo Bologna, con le scelte di Grosso e Italiano per il match di Serie A, valido per la 29ª giornata 2025/26
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All Grosso.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Vitik, Lucumi, Miranda, Moro, Sohm, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Dallinga. All. Italiano