Formazioni ufficiali Sassuolo Juventus: le scelte di Grosso e Spalletti per la sfida del Mapei Stadium valevole per il 19° turno di Serie A 2025/26
Tutto pronto al “Mapei Stadium” per il fischio d’inizio delle 20.45. Sono state appena comunicate le distinte ufficiali per la sfida tra Sassuolo e Juventus. Il tecnico dei padroni di casa, Fabio Grosso, opera un cambio significativo lasciando fuori l’attaccante Fadera per inserire la dinamicità di Edoardo Iannoni. Conferme importanti nell’undici neroverde per il centrocampista Kone e per la freccia scozzese Josh Doig sulla corsia laterale.
Sponda Bianconera, mister Luciano Spalletti scioglie il ballottaggio offensivo: la maglia da titolare va al bomber canadese Jonathan David, preferito per l’occasione alla velocità del belga Lois Openda. In mezzo al campo, la “Vecchia Signora” si affida alla qualità dell’olandese Teun Koopmeiners e alla freschezza del talento del vivaio Fabio Miretti.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Iannoni, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso. A disp. Satalino, Turati, Zacchi, Cheddira, Skjellerup, Paz, Fadera, Moro, Odenthal, Macchioni, Barani, Lipani, Vranckx, Pierini.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. A disp. Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Pedro Felipe, Anghelé