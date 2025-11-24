Sassuolo News
Formazioni ufficiali Sassuolo Pisa, le scelte dei due allenatori per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Sassuolo Pisa, le scelte dei due allenatori per il match dello stadio Mapei delle 20:45: i dettagli
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Sassuolo Pisa. Il match del Mapei in campo alle 20:45 è valido per la dodicesima giornata di Serie A 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO PISA
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candè; Thorsvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso.
A disposizione: Satallino, Zacchi, Doig, Volpato, Cheddira, Moro, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Laurienté, Pierini.
PISA (4-4-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Angori; Touré, Aebischer, Piccinini, Leris; Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.
A disposizione: Leris, Hojholt, Meister, Andrade, Buffon, Vural, Scuffet, Coppola, Moreo, Albiol, Denoon, Maucci, Bonfanti, Lorran.
