Serie A
Formazioni ufficiali Torino Cagliari, le scelte dei due tecnici per la sfida delle 15
Il Torino contro il Cagliari in un match fondamentali per entrambe le squadre. Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali delle due squadre:
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. Allenatore Baroni.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Mazzitelli; Palestra, Adopo, Deiola, Prati, Idrissi; Gaetano, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane