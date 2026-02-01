Serie A
Formazioni ufficiali Torino Lecce: le scelte di Baroni e Di Francesco
Formazioni ufficiali Torino Lecce: le scelte di Marco Baroni e di Eusebio Di Francesco per la sfida valevole per il 23° turno di Serie A 2025/26
Il lunch match della ventitreesima giornata di Serie A accende i riflettori su una sfida cruciale per la salvezza. Il Torino, ferito dalla pesante sconfitta contro il Como, ospita il Lecce con l’obbligo di reagire immediatamente davanti al proprio pubblico. I Salentini, reduci dal pareggio contro la Lazio che ha ridato solidità, cercano punti pesanti per la classifica. Di seguito le scelte definitive dei due allenatori.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata Allenatore: Marco Baroni
A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Anjorin, Kulenovic, Dembele, Obrador, Tameze, Perciun, Gabriellini, Njie
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Cheddira, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco
A disposizione: Samooja, Bleve, Ndaba, Gaspar, Sala, Fofana, Stulic, N’Dri, Perez, Jean, Banda, Ngom, Kovac
