Formazioni ufficiali Udinese Roma, le scelte per la sfida di Serie A: Gasperini sceglie Malen, Runjaic conferma Davis
Formazioni ufficiali Udinese Roma: le scelte di Runjaic e Gasperini per la partita del 23° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Udinese Roma per la sfida valevole per il 23° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Runjaic e da Gasperini.
Le scelte ufficiali: le formazioni
Ecco le decisioni definitive dei due allenatori appena comunicate:
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. Allenatore: Kosta Runjaić
A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Zaniolo, Bayo, Arizala, Kabasele, Camara.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini, Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini
A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Arena, Della Rocca, Vaz, Ghilardi.
