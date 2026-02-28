Connect with us
Formazioni ufficiali Verona Napoli, le scelte di Sammarco e Conte per la partita di Serie A

Published

5 ore ago

on

By

Napoli

Formazioni ufficiali Verona Napoli: le scelte di Sammarco e Conte per la partita del 27° turno di Serie A 2025/26

Scendono in campo Verona Napoli per la sfida valevole per il 27° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Sammarco e Conte.

Le scelte ufficiali: le formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco. Allenatore: Antonio Conte

