Hellas Verona News
Formazioni ufficiali Verona Napoli, le scelte di Sammarco e Conte per la partita di Serie A
Formazioni ufficiali Verona Napoli: le scelte di Sammarco e Conte per la partita del 27° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Verona Napoli per la sfida valevole per il 27° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Sammarco e Conte.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Le scelte ufficiali: le formazioni
Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco
Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco. Allenatore: Antonio Conte
Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Ultimissime
video
Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...