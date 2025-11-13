Francia, obiettivo vincere per i propri tifosi. Nel mezzo anche un ricordo tanto particolare quanto toccante - Calcio News 24

Francia, a dieci anni dagli attentati i francesi vogliono portare a casa un risultato molto importante per i loro tifosi

Oggi, 13 novembre, la Francia si ferma per il decimo anniversario degli attacchi terroristici che nel 2015 colpirono Parigi, dal Bataclan allo Stade de France. Un giorno denso di significato che vede la Nazionale scendere in campo per un appuntamento cruciale. Kylian Mbappé, capitano dei Bleus, allora sedicenne e giovane promessa del Monaco, ricorda con emozione quel tragico giorno: «Ricordo bene quel giorno, i miei vivevano ancora a Bondy ed ero molto preoccupato. Giocare 10 anni dopo è strano, non in senso positivo, ma cercheremo di rendere omaggio per tutto il giorno a coloro che sono stati colpiti, alle vittime».

MONDIALE IN PALIO E IL RITORNO DI KANTÉ

Sullo sfondo di questo ricordo, la Francia si gioca un pass fondamentale per il Mondiale, affrontando l’Ucraina al Parco dei Principi. Una vittoria è d’obbligo per non essere più raggiungibile dalla nazionale di Rebrov o dall’Islanda. Il CT Didier Deschamps è chiaro: «Dobbiamo assicurarci di raggiungere il nostro obiettivo». Nonostante le assenze, il gruppo riabbraccia una figura iconica: N’Golo Kanté. Il centrocampista, ora all’Al-Ittihad, torna in Nazionale e Deschamps non nasconde la sua soddisfazione: «Sta bene, sorride sempre. In Arabia Saudita mantiene il suo livello di rendimento, con più partite in questa stagione, dato che il suo club gioca la Champions asiatica. È ancora al top, ha l’esperienza e un bagaglio prezioso per questo tipo di sfide». Nel gruppo c’è anche Rayan Cherki, l’ex Lione ora al Manchester City, che sta conquistando la fiducia di Guardiola.

L’ULTIMA DI DIDIER IN FRANCIA

Mentre Cherki si prepara a un futuro da protagonista, quella di stasera contro l’Ucraina sarà l’ultima partita di Didier Deschamps in Francia prima del suo addio dopo il Mondiale, come ampiamente preannunciato. «Non sarà una partita speciale per questo motivo – ha precisato il selezionatore – La cosa più importante è ciò che accadrà in campo durante la gara: sono concentrato su questo e me la godo».

Un intreccio di emozioni, ricordi e obiettivi sportivi per una Francia che si prepara a vivere una serata intensa, tra il tributo alle vittime di una ferita ancora aperta e la determinazione di conquistare un futuro mondiale.