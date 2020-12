Francia, Deschamps: «Tolleranza zero verso i razzisti»

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha lanciato un messaggio di sensibilizzazione contro il razzismo: le sue dichiarazioni

«Razzismo è una parola che non ha posto oggi, non solo nello sport, ma in tutta la società. È intollerabile, io ho una politica di tolleranza zero. Sarò onesto, non mi sono mai confrontato con questa situazione né da allenatore né da calciatore».