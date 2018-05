Francia-Italia, all”Allianz Riviera’ di Nizza, venerdì 1° giugno 2018, gara amichevole fra i transalpini e gli azzurri

Francia-Italia è la seconda amichevole del trittico di gare che, tra fine e maggio e inizio giugno, impegna la Nazionale azzurra guidata del neo ct Roberto Mancini. Si gioca all”Allianz Riviera’ di Nizza venerdì 1° giugno 2018, in uno stadio ben conosciuto da Mario Balotelli, attaccante della squadra della Costa Azzurra tornato in Nazionale dopo quattro anni. L’Italia, dopo l’amichevole contro l’Arabia Saudita del 28 maggio e quella con la selezione di Didier Deschamps, sarà poi impegnata venerdì 4 giugno contro l’Olanda (amichevole in programma all”Allianz Stadium’ di Torino).

Il fischio d’inizio di Francia-Italia è in programma alle ore 21: la gara amichevole sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Rai 1. Sarà poi possibile seguire l’amichevole in streaming gratis attraverso la piattaforma RaiPlay, accessibile in modo gratuito da PC, smartphone e tablet. Gli aggiornamenti in diretta della gara potranno essere seguiti anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Inoltre, saranno disponibili anche su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Francia-Italia, probabili formazioni

Qui Francia: 4-3-3 di riferimento per la selezione di Deschamps che dovrebbe scendere in campo con Lloris tra i pali, Sidibé, Varane, Umtiti e Mendy a formare la linea difensiva; a centrocampo sono pronti Kanté, Pogba e Umtiti. Il tridente d’attacco sarà formato con ogni probabilità da Dembélé, Griezmann e Mbappé. Qui Italia: Mancini, oltre agli infortuni di Emerson Palmieri e Marchisio, deve fare i conti anche con gli stop più recenti di Bernardeschi e Immobile. Probabile 4-3-3 anche per gli azzurri: preventivabile vedere Donnarumma tra i pali e Bonucci al centro della difesa, il quale dovrebbe essere affiancato nella linea a 4 da Zappacosta, Romagnoli (o Caldara) e Criscito. A centrocampo, da destra a sinista, ecco Florenzi, Jorginho e Pellegrini; in attacco si va verso il tridente composto da Verdi, Balotelli e Insigne.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy; Kanté, Pogba, Umtiti; Dembélé, Griezmann, Mbappé.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Florenzi, Jorginhi, Pellegrini; Verdi, Balotelli, Insigne.

Francia-Italia, curiosità e statistiche