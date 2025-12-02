Frattesi Inter, addio sempre più vicino: la crescita di Diouf mette in seria difficoltà il centrocampista romano. Le ultimissime

Frattesi Inter, le gerarchie per il romano si complicano vista la crescita importante di Diouf. Possibile dunque una cessione direttamente a gennaio

Andy Diouf, arrivato all’Inter come oggetto misterioso, sta rapidamente guadagnando spazio e considerazione nelle gerarchie di Cristian Chivu. Dopo un paio di apparizioni convincenti, pur se in un ruolo non suo (largo a destra, addirittura quinto contro il Pisa), il centrocampista francese sta mostrando le sue qualità: fisico, passo, uno contro uno e un mancino educato. Mezz’ala destra naturale, Diouf ama partire dal centro-destra per accentrarsi, una caratteristica che potrebbe portarlo a ritagliarsi sempre più spazio, a partire già dalla sfida di Coppa Italia contro il Venezia.



Secondo il Corriere dello Sport, l’esplosione di Diouf, però, rischia di complicare ulteriormente la situazione di Davide Frattesi. Il centrocampista romano, già chiuso dalla concorrenza di Barella, Sucic, Mkhitaryan e Zielinski, vede ora la sua posizione messa a rischio anche dal nuovo arrivato. Nonostante le promesse iniziali di Chivu, che lo avevano convinto a restare dopo l’addio di Inzaghi, Frattesi ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione: appena 390 minuti in 12 presenze, di cui solo 3 da titolare.



Con il mercato di gennaio alle porte, la situazione di Frattesi si fa sempre più delicata. Già l’anno scorso aveva pensato all’addio a metà stagione, e stavolta l’ipotesi potrebbe concretizzarsi davvero. Se Diouf dovesse continuare a convincere, lo spazio per l’ex Sassuolo si ridurrebbe ulteriormente, spingendolo inevitabilmente a fare delle riflessioni sul suo futuro. L’Inter potrebbe decidere di cederlo per fare cassa o per investire in altri reparti, mentre Frattesi potrebbe cercare una squadra che gli garantisca un minutaggio maggiore e un ruolo da protagonista.