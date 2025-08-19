Calciomercato Inter, Frattesi tra presente e futuro! La decisione di Chivu stravolge tutto - Calcio News 24

Calciomercato Inter: Frattesi resta al centro del progetto Chivu. La situazione

Il calciomercato Inter si muove su più fronti, ma una delle novità più significative riguarda il futuro di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 arrivato dal Sassuolo nell’estate 2023. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi sotto la guida di Simone Inzaghi, il suo destino sembrava segnato: partenza probabile, magari con destinazione estera. Ma l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra ha cambiato tutto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’interesse del Newcastle per Frattesi è ormai sfumato. I Magpies hanno infatti investito 45 milioni di euro per assicurarsi Jacob Ramsey dall’Aston Villa, lasciando definitivamente da parte la pista che portava al centrocampista italiano. Un segnale chiaro che rafforza l’idea di una permanenza a Milano.

Con l’avvio del nuovo ciclo tecnico, il calciomercato Inter ha preso una direzione differente rispetto al recente passato. Chivu vede in Frattesi una risorsa preziosa, un centrocampista dinamico, fisico, con grande capacità di inserimento. Non più un esubero o una seconda scelta, ma un giocatore su cui costruire il nuovo progetto tattico. L’idea della dirigenza, infatti, è quella di rilanciare il numero 16 come una sorta di “acquisto interno”, valorizzando le sue caratteristiche all’interno di un sistema che ne esalti le qualità.

Lo stesso Frattesi, dal canto suo, ha espresso con chiarezza la volontà di restare all’Inter e conquistarsi un ruolo da protagonista. La nuova stagione sarà quindi l’occasione per affermarsi in pianta stabile nella mediana nerazzurra, in una squadra che ambisce a competere su tutti i fronti, dalla Serie A alla Champions League.

Un ulteriore segnale di fiducia arriva dal fronte contrattuale: secondo le ultime indiscrezioni, il club starebbe lavorando a un rinnovo fino al 2029, con un adeguamento dell’ingaggio da 2,8 a 3,4 milioni di euro annui. Un investimento che certifica quanto la società creda nelle potenzialità del giocatore.

Sullo sfondo resta viva l’eventualità di una maxi-offerta dalla Premier League, ma al momento nessuna proposta concreta ha scalfito la volontà dell’Inter di puntare su Frattesi. Il suo nome, dunque, resta saldo nella rosa di Chivu e rappresenta una delle chiavi del nuovo corso targato nerazzurro.

Il calciomercato Inter potrebbe riservare altre sorprese, ma su Frattesi ormai ci sono pochi dubbi: il futuro è ancora a Milano.