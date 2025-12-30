Calciomercato Juve, Frattesi concreto per gennaio? La situazione non lascia alcun dubbio

Calciomercato Juve, nel mirino Davide Frattesi per aumentare il centrocampo. La situazione attuale

La Juventus ha un obiettivo chiarissimo per il mercato di gennaio: Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter rappresenta la pista prioritaria, la prima scelta assoluta per rinforzare un reparto che necessita disperatamente di interpreti “ibridi”, duttili, capaci di legare il gioco e inserirsi con efficacia in zona gol.

Tuttisport scrive che Frattesi rispetta perfettamente l’identikit tracciato da Luciano Spalletti. Non è un caso, infatti, che il tecnico bianconero sia il suo primo sponsor: in Nazionale ne ha sfruttato al massimo le peculiarità, trasformandolo nel miglior realizzatore della sua gestione da CT (7 reti in 22 presenze), utilizzandolo sia come mezzala d’assalto in un centrocampo a tre, sia come incursore quasi anarchico alle spalle della punta. Alla Juve attuale manca un profilo simile, soprattutto perché Khéphren Thuram è momentaneamente “bloccato” in compiti di regia accanto a Locatelli per sopperire all’assenza di un play puro.

Nelle ultime settimane i contatti con l’Inter sono stati frequenti. I nerazzurri non chiudono all’ipotesi della cessione, ma trovare la quadra economica non è semplice. Dopo il secco rifiuto di Comolli all’idea di uno scambio diretto di cartellini con Thuram, la chiave di volta sembrava essere Tarik Muharemovic.

La Juve vanta il 50% sulla futura rivendita del centrale ora al Sassuolo; un suo acquisto da parte dell’Inter avrebbe permesso ai bianconeri di abbassare notevolmente la richiesta cash di 35 milioni per Frattesi. Il Sassuolo, però, sta facendo muro: complice l’ottima stagione del bosniaco (decisivo anche domenica contro il Bologna), il club emiliano preferisce aspettare giugno, convinto di poter incassare ben più dei 25 milioni della valutazione attuale grazie al crescente interesse della Premier League, evitando così una svendita immediata.

Preso atto della rigidità del Sassuolo, la dirigenza juventina ha cambiato strategia nelle ultime ore. Si lavora ora sulla formula del prestito oneroso (si parla di 4 milioni subito) con obbligo di riscatto condizionato. L’ipotesi non dispiace affatto ai dirigenti nerazzurri, che però intendono trattare rigidamente sulle condizioni che farebbero scattare l’obbligo automatico di acquisto. La trattativa è viva, ma sullo sfondo la Juve tiene calde due alternative low cost, entrambe in scadenza di contratto con i rispettivi club: Quinten Timber del Feyenoord e Xaver Schlager del Lipsia.