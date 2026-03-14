Frattesi si racconta: «La grinta mi ha sempre aiutato, all’Inter sono maturato. Ecco la forza del nostro gruppo»

Il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi, si è raccontato così nel MatchDay Programme in vista della sfida contro l’Atalanta

Protagonista del MatchDay Programme per Inter Atalanta, il centrocampista nerazzurro, Davide Frattesi, si è raccontato così.

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ENERGIA E FAME QUANDO SCENDO IN CAMPO – «È una caratteristica che mi accompagna fin da quando ero piccolissimo. Non penso che sia una qualità che si possa allenare o insegnare, è una cosa innata. Di sicuro la mia grinta mi ha sempre aiutato a reagire durante la mia carriera, che si trattasse di una sconfitta o anche solo di una palla persa: è una qualità molto diffusa nella mia famiglia».

IN COSA SONO MIGLIORATO IN QUESTI ANNI ALL’INTER? – «Nella gestione di tante cose e situazioni: sicuramente sono maturato a livello mentale».

LA FORZA DEL GRUPPO – «Non è semplice da spiegare a parole, ma questa squadra ha una forza davvero speciale, che la rende in grado di superare qualsiasi tipo di difficoltà. Poi il gruppo è pieno di giocatori di grandissima qualità: se potessi “rubare” un pregio a un mio compagno forse direi la capacità di Lautaro nel primo controllo, è formidabile».

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