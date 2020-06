Frey: «Rabiot? La Juve è troppo per lui e mamma Veronique…» – VIDEO

Frey non crede che Rabiot sia un giocatore da Juventus: ecco le parole dell’ex portiere della Fiorentina sul centrocampista – VIDEO

Sebastian Frey parla di Adrien Rabiot e del suo inserimento nel mondo Juve. Le sue parole.

«Rabiot ha una gestione complicata ma come giocatore mi piace tanto, ha qualità, è un grande lavoratore. La Juve è troppo per lui in questo momento. Matuidi si è inserito in modo silenzioso ma concreto, si fa trovare pronto. L’inserimento di Rabiot non è stato così semplice. La presenza della mamma ha influito? L’hai detto tu, ma confermo».