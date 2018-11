Frosinone-Fiorentina highlights e gol: le azioni salienti del friday Match della 12ª giornata della Serie A 2018/2019

Il dodicesimo turno di Serie A si apre con la sfida Frosinone-Fiorentina in programma allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il friday match del campionato mette di fronte due compagini molto lontane in classifica con obiettivi molto diversi. I padroni di casa sostano al penultimo posto in piena zona retrocessione, ma nelle ultime giornate hanno dato segnali positivi per provare a conquistare la salvezza a fine stagione. I Viola, invece, attualmente all’8°posto a due punti dalla zona Europa, vogliono staccare un pass per le prossime competizioni europee.

La sfida sarà diretta dall’arbitro sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, assistito da Longo e Peretti e dal quarto uomo Illuzzi. Al VAR ci sono Nasca e Fiorito. Ecco gli highlights di Frosinone-Fiorentina:

1′ st: La sblocca Benassi! Dopo un primo tempo abbastanza monotono, la Fiorentina passa subito in vantaggio ad inizio ripresa. Buono spunto del solito Chiesa sulla sinistra, cross al centro per l’inserimento di Benassi che liscia la palla di testa ma colpisce di spalla e supera Sportiello. 0-1 Fiorentina.