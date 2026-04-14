Fullkrug Milan, destino segnato: decisione presa sul riscatto dal West Ham! L’avventura in rossonero per il tedesco è già ai titoli di coda?

L’esperienza di Niclas Füllkrug con la maglia del Milan sembra destinata a chiudersi al termine della stagione. Il centravanti tedesco era arrivato a gennaio in prestito dal West Ham, con un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo, ma nelle ultime ore le indicazioni di mercato vanno tutte nella stessa direzione: il club rossonero non sarebbe orientato ad attivare il riscatto. A rilanciare la notizia è stato Fabrizio Romano, secondo cui il futuro dell’attaccante sarà lontano da San Siro già a partire da giugno. La base contrattuale dell’operazione è confermata anche dal comunicato ufficiale del Milan, che al momento dell’arrivo del giocatore aveva annunciato un prestito con opzione di acquisto.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Füllkrug Milan, il club vuole cambiare strada in attacco

La scelta rossonera, secondo le ricostruzioni di queste ore, si inserisce in un piano più ampio di rinnovamento del reparto offensivo. Il Milan starebbe valutando profili diversi per caratteristiche, età e prospettiva tecnica, con l’obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri un attacco più funzionale alla prossima stagione. L’opzione di acquisto prevista nell’accordo con il West Ham è stata indicata da più fonti intorno ai 5 milioni di euro, una cifra tutto sommato contenuta, ma che il club avrebbe comunque deciso di non investire. La linea sembra chiara: liberare spazio salariale e tecnico per muoversi su altri obiettivi nel mercato estivo.

Füllkrug Milan, ritorno al West Ham e nuovo addio all’orizzonte

Il futuro di Füllkrug, però, non dovrebbe essere nemmeno al West Ham. Sempre secondo Fabrizio Romano, il centravanti farà ritorno al club inglese solo in modo temporaneo, prima di una nuova partenza che potrebbe riportarlo altrove già in estate. In questo momento non risultano conferme ufficiali sulla prossima destinazione, ma il quadro che emerge è quello di un attaccante destinato a cambiare ancora maglia dopo pochi mesi in rossonero. Per il Milan, questa operazione rappresenta uno dei primi tasselli della ricostruzione offensiva in vista del 2026/27. Dopo un’esperienza che non è riuscita davvero a decollare, le strade tra Füllkrug e il club di via Aldo Rossi sembrano ormai destinate a separarsi.