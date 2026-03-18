Futuro Camarda, rebus aperto: dalla Serie A arriva un corteggiamento concreto! Tutti i dettagli

Futuro Camarda, che succede? Tra recupero e nuove tentazioni dalla Serie A. Spunta un club deciso a prenderlo

Il percorso di crescita di Francesco Camarda è entrato in una fase delicata, segnata da valutazioni importanti sul suo futuro. Dopo una stagione 2024/2025 trascorsa tra Primavera e Milan Futuro, il prestito al Lecce avrebbe dovuto rappresentare il vero salto di qualità. In giallorosso il classe 2008 ha raccolto 19 presenze tra Serie A e Coppa Italia, impreziosite da un gol e un assist, prima che il suo cammino si interrompesse bruscamente il 29 gennaio.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Come riportato da Calciomercato.com, l’attaccante è stato operato all’Humanitas di Rozzano per la ricostruzione del cercine glenoideo della spalla destra: un intervento in artroscopia che lo terrà fermo almeno fino a metà aprile. Nonostante lo stop, l’interesse attorno al talento rossonero resta altissimo. Fabio Paratici, grande estimatore del ragazzo, sta spingendo per portarlo alla Fiorentina nella prossima stagione, sfruttando gli ottimi rapporti con l’agente Giuseppe Riso. I viola stanno valutando una rivoluzione nel reparto offensivo, anche in vista del possibile addio di Moise Kean, e Camarda vedrebbe di buon occhio una piazza ambiziosa come Firenze.

Il Milan, però, mantiene una posizione chiara: Camarda è considerato un patrimonio tecnico e non è sul mercato, salvo offerte fuori scala. La società sta valutando un nuovo prestito, questa volta in una squadra di vertice, seguendo il modello dell’Inter con Pio Esposito. L’obiettivo è garantirgli minuti e responsabilità senza il rischio di rimanere schiacciato dalla concorrenza di attaccanti più esperti a Milanello, favorendo così una crescita continua e strutturata.