Vincenzo Raiola, fratello di Mino, al ritiro della nazionale italiana. Possibile summit con Gianluigi Donnarumma

Vincenzo Raiola al ritiro della nazionale, il fratello di Mino potrebbe star intrattenendo un colloquio diretto con Gianluigi Donnarumma che appare sempre più vicino a trasferirsi al Barcellona.

Sulle tracce del portiere del Milan in scadenza di contratto anche Juventus e Psg. Al momento trattative in fase di studio ma l’impressione è che si voglia cercare di sistemare la situazione anche in vista dell’Europeo.

