Futuro Zirkzee, il tecnico Amorim non ha dubbi sul futuro dell’attaccante olandese: ecco le dichiarazioni

Futuro Zirkzee, parla l’allenatore dei Reds Amorim: il tecnico dello United svela la sua posizione sull’olandese

Le strategie in vista del mercato di gennaio subiscono un brusco rallentamento dopo le dichiarazioni arrivate dall’Inghilterra. Joshua Zirkzee, da tempo considerato uno dei profili ideali per rinforzare l’attacco della Juventus e recentemente finito anche nel mirino della Roma, rischia di trasformarsi in un obiettivo irraggiungibile per le italiane. A raffreddare gli entusiasmi è stato Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, che ha descritto una situazione complessa all’interno della sua rosa, blindando di fatto tutti i giocatori, compresi quelli meno impiegati come l’ex Bologna.

In conferenza stampa, l’allenatore portoghese è stato chiaro: nella sessione invernale non sono previste uscite, a meno che non arrivino prima rinforzi adeguati. Nonostante il minutaggio ridotto di Zirkzee e le continue voci su un suo possibile ritorno in Serie A, la situazione dei Red Devils impone massima cautela. La squadra sta attraversando un periodo di emergenza tecnica e numerica che rende impossibile privarsi di elementi della rosa senza avere già pronto un sostituto.

Le parole di Amorim suonano come un messaggio diretto a Cristiano Giuntoli e alla dirigenza giallorossa: non basteranno un accordo con il giocatore o un’offerta di prestito convincente. Per aprire uno spiraglio alla trattativa, lo United dovrà prima chiudere un acquisto in entrata, un’operazione tutt’altro che semplice nel mercato di riparazione. Il tecnico ha poi ribadito come la pressione di dover vincere sempre imponga scelte prudenti e nessun salto nel vuoto.

MERCATO BLOCCATO – «Sarà difficile che qualcuno lasci il club se non arriverà un sostituto. Siamo in emergenza. Anche a ranghi completi siamo comunque corti per far fronte a tutto quello che può succedere».

RESPONSABILITÀ – «Siamo un club con grandi responsabilità. Stiamo affrontando tutte queste difficoltà e nella testa dei media, nella mia e in quella di tutti, dobbiamo vincere ogni partita. Non importa come: non ci sono scuse».

