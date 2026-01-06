Gabigol, ritorno shock al Santos per l’ex Inter! Minacce ultras alla presentazione: «O segni o…»

Gabigol, ritorno shock al Santos per l’ex Inter! Minacce ultras alla presentazione dell’attaccante brasiliano: «O segni o…». Ecco cos’è successo

Il ritorno a casa di Gabriel Barbosa, meglio noto al grande pubblico internazionale come Gabigol, si è tinto immediatamente di giallo e altissima tensione. Quella che doveva essere la celebrazione del figliol prodigo al Santos, il glorioso club che lo ha cresciuto e lanciato nell’orbita del calcio mondiale ai tempi di Neymar, si è trasformata in una scena surreale degna di una pellicola thriller. Secondo quanto minuziosamente ricostruito da Calciomercato.com, durante il tradizionale cerimoniale di presentazione, l’attaccante classe ’96 è stato letteralmente accerchiato sul palco da alcuni esponenti della “Sangre Jovem”, una frangia estrema e influente del tifo bianconero.

Il clima di festa è evaporato in un istante, lasciando spazio alla paura. Uno dei capi ultras si è avvicinato all’orecchio dell’ex centravanti dell’Inter, sussurrando una minaccia inequivocabile che ha gelato il sangue del giocatore: “Sei in debito con noi, sai come funzionano qui le cose. Fai gol altrimenti non potrai uscire da qui“. Un “benvenuto” terrificante che affonda le radici nel rancore della piazza: i tifosi del Peixe non perdonano a Gabigol gli anni di trionfi con la maglia degli odiati rivali del Flamengo — con cui ha vinto due campionati e due Libertadores — e soprattutto quella foto virale che lo ritraeva con la casacca del Corinthians. Nonostante il passato importante al Vila Belmiro, dove aveva messo a segno 83 gol in 207 partite prima del salto in Europa, il credito emotivo sembra esaurito.

L’episodio si è concluso in maniera grottesca: nell’assenza totale di interventi da parte della sicurezza societaria, il giocatore, visibilmente scosso e attonito, è stato costretto a posare per una foto ricordo con i due capi ultras, reggendo addirittura il vessillo del gruppo organizzato. Ora la parola passa inevitabilmente al campo. Vincolato al Santos con un contratto fino al 31 dicembre 2028, Gabigol ha l’arduo compito di riscattare la recente e opaca parentesi vissuta al Cruzeiro. La missione è duplice: trascinare la squadra dopo una salvezza sofferta nell’ultimo campionato e attirare nuovamente l’attenzione di Carlo Ancelotti. Il pluridecorato tecnico italiano, oggi Commissario Tecnico del Brasile, osserva la situazione, ma per strappare una convocazione in vista dei prossimi Mondiali serviranno gol a raffica e una condotta irreprensibile per cancellare le minacce.