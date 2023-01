Galeone elogia Allegri: «Le sue capacità da motivatore gli hanno permesso questi risultati»

Giovanni Galeone, ex allenatore, svela i segreti dell’allievo Massimiliano Allegri con la Juventus a Tuttosport

Giovanni Galeone, ex allenatore, svela i segreti dell’allievo Massimiliano Allegri con la Juventus a Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

RIMONTA JUVE – «Ha stupito anche me, lo ammetto. Che avrebbe messo a posto lo squadra lo dicevo e ne ero sicuro al 100 per cento, ma che addirittura potesse arrivare fino al secondo posto… Glie l’avevo proprio detto: Max, se arrivi tra le prime quattro fai un miracolo!».

I SEGRETI DI MAX – «Intelligenza tattica e capacità di motivare il gruppo. Max, e di questo la società gli deve rendere atto, non si è mai lamentato dei giocatori che ha o che non ha. Parla sempre bene di tutti e non va mai in difficoltà nonostante gliene abbiano dette di tutti i colori».

