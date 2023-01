Galliani: «Monza, il capolavoro di Berlusconi»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato del momento del club lombardo nel campionato di Serie A

L’urlo di Adriano Galliani in Monza-Inter, l’ennesimo di una carriera da appassionato che in tribuna non ha mai mancato di esternare il suo tifo, è stata una delle icone dell’ultima giornata di Serie A. E spiega molto bene quanta energia circoli nel club brianzolo, che sta sorprendendo di giornata in giornata. Vicepresidente vicario e amministratore delegato, Galliani si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, partendo da una fede per la quale si dice pronto a dare la vita per il Monza.

BERLUSCONI, GALLIANI E BRAIDA – «Un rapporto indissolubile, direi una catena indissolubile».

GRAZIE A… – «Va a Berlusconi, ogni tifoso monzese, io per primo sono un privilegiato, devo ringraziarlo per tutto questo. E non solo per i giocatori acquistati, ma per gli investimenti nelle infrastrutture. Con oltre 25 milioni di euro abbiamo uno stadio bellissimo e il centro sportivo che ospita tutte le nostre 16 squadre, dalle giovanili fino alla prima. Era un’impresa ardua, Berlusconi l’ha resa possibile. Unici in Italia».