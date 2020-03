Lione, Garcia: «Coronavirus? Il pericolo qui non è ancora palpabile»

Rudy Garcia, tecnico del Lione, ha parlato ai microfoni del canale multimediale del club dell’emergenza Coronavirus

Intervistato dal canale multimediale del Lione, Rudy Garcia ha parlato dell’emergenza Coronavirus dopo che la Federcalcio francese ha sospeso la Ligue 1. Queste le parole del tecnico del Lione.

SOSPENSIONE – «Possiamo solo concordare sul fatto che deve esistere una decisione unanime per tutti gli sport nazionali e internazionali, sul fatto che dobbiamo sospendere tutte le competizioni. Non sappiamo quando potremo tornare in campo per giocare, per ora possiamo solo allenarci e prepararci, fino a quando non avremo una data. È un momento molto complicato, non solo per noi ma per tutti».

PRECAUZIONI – «Il dottore ha dato a tutti un termometro. I giocatori e lo staff devono misurare la temperatura due volte al giorno. Al minimo sintomo, informeremo il nostro staff medico. A tutti sono stati dati gel disinfettanti. Il pericolo non è ancora palpabile ma i giocatori, specialmente i giovani, devono stare molto attenti a se stessi e agli altri».