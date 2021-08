Atalanta, Gasperini: «Contento di Demiral e Musso. Percassi è sul pezzo»

Gian Piero Gasperini commenta la sconfitta in amichevole contro il West Ham: ecco le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’Atalanta dopo la sconfitta in amichevole contro il West Ham.

DEMIRAL – «Ha fatto bene, ma anche Musso. Sono giocatori già selezionati, che hanno una capacità di tenuta dell’avversario di livello. È un bel segnale, chiaro che ci vuole applicazione e disponibilità totale. Entrambi ci daranno qualcosa di buono».

ROTAZIONI – «Faremo una partita mercoledì, poi sabato sfideremo la Juventus. Sono delle conferme che già avevo a fine campionato, ora dobbiamo fare alcune cose che ci rendono competitivi. Ci sono situazioni diverse, preparazioni con periodi diversi visto che gli ultimi giocatori sono arrivati soltanto lunedì».

MERCATO – «Luca Percassi è molto attivo, è riuscito a fare una grande operazione, questa di Demiral, non era facile sostituire un pezzo importante come Romero. Nel mercato possono succedere degli imprevisti a cui magari non pensi qualche settimana prima, ma lo vedo sul pezzo».