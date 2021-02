Gasperini espulso: rosso per proteste in Atalanta-Napoli

Gian Piero Gasperini è stato espulso dopo 25′ della gara contro il Napoli: il tecnico dell’Atalanta ha esagerato con le proteste

Gian Piero Gasperini è stato espulso dopo soli 25 minuti della gara contro il Napoli. Il tecnico dell’Atalanta, infatti, ha esagerato con le proteste dopo il presunto rigore non concesso ai danni di Pessina.

Gasperini, approfittando dello stop per le cure a Politano, ha riversato tutta la sua rabbia per la decisione errata a suo modo di vedere. Di Bello ha estratto il rosso per il tecnico. Gasperini salterà dunque la gara contro la Sampdoria, come evidenziato da Sampnews24.