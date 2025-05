Gasperini, frenata con la Roma per il fair play finanziario: ora la Juve fa sul serio, la situazione

Le ultime sul futuro in panchina di Gian Piero Gasperini, con gli interessi mostrati da parte di Roma e Juve. Tutti i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul futuro in panchina di Gian Piero Gasperini, al centro di un duello tra Roma e Juve.

PROBLEMI CON LA ROMA – «La cosa certa è che Gasperini ha preso tempo prima di dire sì alla Roma. Nel summit di ieri il club giallorosso ha illustrato la strategia di mercato al tecnico e a pesare ci sarebbero le questioni legate al fair play finanziario che impediranno ai capitolini di avere campo libero sulle trattative in entrata. La Roma dovrà portare sotto i sessanta milioni di euro il debito aggregato entro il 2026. Un’impresa non semplice considerato che l’ultimo esercizio si è chiuso con -81,4 milioni e un indebitamento netto di 504,7 milioni, in parole povere, sarà necessario stringere la cinghia per i prossimi due esercizi al fine di evitare ulteriori problemi».

CI PROVA LA JUVE – «Gasperini ha da sempre in testa la voglia di poter tornare alla Juventus, dove ha allenato in passato le giovanili, e per questo, visti anche in contatti passati, ma con la vecchia gestione, con il club bianconero, si è preso 48-72 ore di tempo prima di riparlare con la Roma. Ancora alcuni giorni e tutto sarà più chiaro dunque, con la Roma che spera di strappare il sì definitivo al Gasp, ma con la Juve alla finestra».