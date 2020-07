Gattuso: «COVID a Barcellona? C’è preoccupazione» – VIDEO

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, si è detto preoccupato in vista della partita col Barcellona

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la partita vinta contro l’Udinese ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti trattati, anche la preoccupazione dettata dal Coronavirus in vista della partita con il Barcellona.

«Io non ci metto becco perché non mi compete. Lo faranno il presidente e i suoi uomini. È normale che c’è preoccupazione. Su queste cose parla il nostro presidente. Speriamo di arrivarci bene, sarà importante come ci arrivi se hai gamba e grande mentalità. Noi da due mesi a questa parte ne abbiamo fatte di cose importanti».