Genoa, ufficiale la rivoluzione: addio al ds Ottolini. Il Grifone ha già scelto il suo sostituto. E su Vieira...

Genoa, cambio in dirigenza: via Ottolini, arriva Diego Lopez dal Lens. Su Vieira sono riflessioni in corso e presto si attendono novità.

Il Genoa avvia una rivoluzione ai vertici della propria area sportiva dopo un inizio di stagione deludente. Con soli tre punti raccolti nelle prime nove giornate di campionato, la società rossoblù ha deciso di cambiare rotta e intervenire sulla dirigenza. È infatti ufficiale l’addio del direttore sportivo Marco Ottolini, con cui il club sta definendo in queste ore la risoluzione consensuale del contratto.

Diego Lopez nuovo direttore sportivo del Genoa

Al posto di Ottolini arriverà Diego Lopez, ex direttore sportivo del Lens, pronto a mettere la sua esperienza internazionale al servizio del Genoa. Lopez, 36 anni, ha già maturato un percorso importante in Francia, dove ha lavorato anche con Lille e Bordeaux, distinguendosi per la capacità di individuare giovani talenti e valorizzarli in ottica di mercato. La scelta del club ligure di puntare su un profilo giovane ma competente riflette la volontà di dare nuovo impulso alla gestione sportiva, con una visione moderna e orientata alla crescita sostenibile.

Situazione in panchina ancora in sospeso

Mentre il Genoa ha già definito il cambio in direzione sportiva, resta invece ancora incerta la posizione dell’allenatore Patrick Vieira. Dopo il difficile avvio di stagione, la società non ha preso ancora una decisione definitiva sul futuro del tecnico francese. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra la dirigenza e l’allenatore per valutare se proseguire insieme o aprire un nuovo ciclo tecnico.

Ottolini verso la Juventus?

Per quanto riguarda Ottolini, l’ex dirigente del Genoa potrebbe presto trovare una nuova sistemazione di prestigio. Secondo alcune indiscrezioni, è infatti tra i candidati per entrare nell’organigramma della Juventus, dove potrebbe ricoprire un ruolo dirigenziale di primo piano. La risoluzione consensuale con il Genoa gli permetterebbe di chiudere rapidamente la sua esperienza in Liguria e valutare nuove opportunità professionali.

Il futuro del Genoa

Il cambio del direttore sportivo rappresenta il primo passo di un progetto di rilancio per il Genoa, che punta a ritrovare stabilità e risultati dopo un avvio complicato. L’arrivo di Diego Lopez segna l’inizio di una nuova fase per il club rossoblù, che dovrà ora decidere se proseguire con Vieira o affidarsi a un nuovo allenatore per tentare la risalita in classifica e restituire entusiasmo ai propri tifosi.