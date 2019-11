Genoa, attesa per il rientro dei Nazionali. Ecco i primi a far ritorno

Genoa, squadra a riposo fino a martedì. Intanto cresce l’attesa per il ritorno dei Nazionali, Romero e Agudelo i primi a rientrare

Tramite il proprio sito ufficiale, il Genoa ha comunicato come la squadra sarà a riposo fino alla giornata di lunedì. Momento in cui, al centro sportivo Signorini, riprenderanno gli allenamenti in vista della Spal.

Il tecnico Thiago Motta, intanto, attende a braccia aperte il ritorno dei primi Nazionali. Secondo quanto si apprende, i primi a far ritorno dovrebbero essere Romero e Agudelo, cui seguiranno tutti gli altri.