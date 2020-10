Genoa, Bani: «È una sfida particolare per come è arrivata. Dobbiamo farci forza»

Mattia Bani, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro il Verona

VIGILIA – «E’ stata una vigilia particolare. Siamo stati l’unica squadra che ha anche perso una settimana di allenamento. Io sono qua ormai da due/tre settimane, ho conosciuto mezzo squadra da due giorni e l’altra metà ancora non l’ho vista. E’ una sfida particolare per come è arrivata. Dobbiamo farci forza, abbiamo cercato di preparare la partita al meglio. Dobbiamo battagliare con il Verona».

MARAN – «Maran ha detto che non si stupirebbe se vincessimo? Onestamente penso che dipende da quello che ha visto in settimana. Io ho visto un gruppo coeso nonostante tutte queste difficoltà che non sono da poco. Sono rimasto piacevolmente colpito e spero gli daremo retta».