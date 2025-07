Genoa Carboni, la formula del prestito con l’Inter; il Grifone la piazza giusta per ripartire

Genoa, la formula del prestito di Valentin Carboni con l’Inter: più gioca, più il Grifone ci guadagna; per l’argentino l’occasione di rilanciarsi

Valentin Carboni si prepara a un nuovo inizio con il Genoa, grazie a un prestito secco dall’Inter che rappresenta un’occasione importante per rilanciare la sua carriera. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’accordo tra i due club è particolare: l’Inter riconoscerà un indennizzo al Genoa in base ai minuti effettivamente giocati da Carboni, un meccanismo che lega direttamente le prestazioni del giovane argentino al beneficio economico per il Grifone.

Carboni, reduce da un grave infortunio al crociato del ginocchio sinistro che gli ha fatto saltare quasi tutta la scorsa stagione (in prestito al Marsiglia), ha mostrato segnali di pieno recupero con un gol al Mondiale per Club vestendo la maglia dell’Inter. Ora, il Genoa gli offre la possibilità di conquistare una titolarità che potrà essere fondamentale per il suo futuro e, allo stesso tempo, utile anche all’Inter.

Il Genoa è da sempre un terreno fertile per i giovani talenti. Nel 2016, Pietro Pellegri fece il suo esordio in Serie A a soli 15 anni e 280 giorni, segnando un record di precocità. Più recentemente, nella scorsa stagione, Lorenzo Venturino, 18 anni, si è messo in mostra segnando una doppietta nella sua prima partita da titolare contro il Bologna, diventando il terzo più giovane giocatore in Europa a realizzare una doppietta in quel momento.

Questa tradizione di valorizzazione dei giovani rende il Genoa una destinazione ideale per Carboni, che punta a ritrovare continuità e fiducia, rilanciandosi dopo il lungo stop. Il prestito rappresenta quindi un affare vantaggioso per entrambe le società: il Genoa ottiene un talento di prospettiva da inserire in rosa, mentre l’Inter potrà vedere crescere il proprio giovane in un ambiente stimolante, con un sistema di compenso che premia il rendimento sul campo.