Genoa, De Rossi dopo il successo con il Verona: «Erano 7 giorni che volevo esultare. Frendrup ha potenzialità gigantesche, ogni allenatore lo vorrebbe!»

Genoa, Daniele De Rossi ha parlato così dopo la vittoria contro il Verona nella 29ª giornata di Serie A 2025/26

Da pochi minuti è calato il sipario sull’attesa sfida del Bentegodi tra i padroni di casa del Verona e il Genoa. La gara è terminata sul punteggio di 0-2 in favore degli ospiti, un risultato netto e pesantissimo in chiave classifica. A decidere l’incontro sono state le reti siglate da Vitinha e da Leo Ostigard.

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Il Genoa vede la salvezza: la gioia di mister De Rossi

Con questa affermazione esterna, la formazione ligure riesce a dare una preziosissima continuità alle recenti e brillanti prestazioni, strappando un risultato di vitale importanza lontano dalle sicure mura amiche del Ferraris. Grazie a questo scatto decisivo in graduatoria, il Genoa si allontana definitivamente dalle sabbie mobili della zona salvezza, potendo programmare il finale di stagione con maggiore serenità.

Al termine dei novanta minuti, Daniele De Rossi si è presentato davanti ai microfoni delle emittenti televisive per la consueta intervista post-partita. L’allenatore ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’atteggiamento dei suoi ragazzi:

“Erano 7 giorni che volevo esultare, come ho fatto a fine partita. Era molto importante la gara di oggi, considerando gli impegni anche delle altre squadre. La squadra si è allenata bene ed è stata concentrata per tutta la gara”

Il focus su Frendrup: potenziale e margini di miglioramento

L’analisi dell’allenatore si è poi spostata sulle individualità, rispondendo a una precisa domanda sul rendimento e sull’evoluzione tattica di Morten Frendrup. De Rossi ha speso parole di grande elogio per il ragazzo, tracciando però anche la strada per il suo definitivo salto di qualità in fase di possesso:

“Frendrup è un giocatore dalle potenzialità gigantesche. Ogni allenatore lo vorrebbe per la sua intelligenza calcistica. Stiamo lavorando sulla sua gestione del pallone. Per fare un salto di livello deve giocare meglio in palleggio. Ci sta lavorando e vedo grossi miglioramenti”