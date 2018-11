A Juric non basta il pareggio nel derby con la Sampdoria per placare le voci di un suo esonero: Preziosi lo valuterà contro Torino e SPAL

Secondo calciomercato.com, la panchina di Juric è tutt’altro che salda. Il pareggio nel derby con la Sampdoria ha certamente dato una boccata d’ossigeno al tecnico croato, ma questo non basta per allontanare i dubbi sul suo futuro. Preziosi, infatti, pretende che il Grifone ritrovi la vittoria, assente ormai da due mesi in casa rossoblù. Diventeranno, quindi, decisive le prossime gare contro Torino, in trasferta, e SPAL, a Marassi: le premesse, però, non sono incoraggianti, visto che il Genoa, con Juric in panchina, nelle ultime 19 partite ha vinto solo una volta, a ottobre 2017, contro il Crotone.