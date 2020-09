Genoa, Faggiano: «Il primo obiettivo è quello di non soffrire come nelle ultime stagioni»

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni dell’ANSA commentando il sorteggio del nuovo calendario

«Il primo obiettivo è quello di non soffrire come accaduto nelle ultime stagioni. Per questo, come sempre, quando vedo uscire i calendari penso semplicemente che dobbiamo avere la consapevolezza di giocarcela contro qualunque avversario, dimostrando ogni volta l’equilibrio necessario per mantenere sempre alte concentrazioni e determinazione, così per tutte le gare di questa nuova stagione perché vogliamo programmare un campionato che possa dare soddisfazioni ai nostri tifosi. In ogni caso è una gioia avere, con l’uscita del calendario di serie A, un primo atto concreto per la partenza della nuova stagione. La speranza mia, ma credo sia quella di tutti quelli che amano il calcio, è che presto anche il pubblico possa ritornare negli stadi e che questo possa accadere garantendo per tutti quella sicurezza indispensabile in questo momento».